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Voleybol Federasyonu'ndan Naz Aydemir Akyol'a teşekkür - Son Dakika

Voleybol Federasyonu'ndan Naz Aydemir Akyol'a teşekkür

04.01.2022 17:11
Voleybol Federasyonu'ndan Naz Aydemir Akyol'a teşekkür

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takım kariyerini sonlandıran Naz Aydemir Akyol'a teşekkür mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, milli takım kariyerini sonlandıran Naz Aydemir Akyol'a teşekkür mesajı yayımladı.

Türk voleybolunun önemli isimlerinden Naz Aydemir Akyol, geçtiğimiz günlerde milli takıma veda ettiğini duyurmuştu. Türkiye Voleybol Federasyonu başarılı sporcuya katkılarından dolayı teşekkür ederek, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türk voleybolunun yetiştirdiği, milli takımımızın imza attığı nice sayısız zaferlerde pay sahibi, Türk kadınının ne kadar muktedir olduğunu tüm dünyaya göstererek gelecek nesillerimize rol modeli olan Naz Aydemir Akyol, milli takım kariyerini sonlandırdı. Mili formayı ilk olarak 2004 yılında giyen Naz Aydemir Akyol, 17 yıllık milli takım kariyerinde Avrupa Oyunları, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Grand Prix ve Milletler Ligi'nde önemli başarılara imza atarken; 2012 Londra ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parçası oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak; milli takım formasını 2004 yılından itibaren 17 yıl boyunca en iyi şekilde taşıyan Naz Aydemir Akyol'a, şimdiye kadar milli takıma verdiği emekler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki voleybol hayatında da kendisine başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Naz Aydemir Akyol, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol Federasyonu'ndan Naz Aydemir Akyol'a teşekkür - Son Dakika Spor


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