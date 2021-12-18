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Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

18.12.2021 20:18
Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: AnkaraHakemler: Andrea Puecher (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartcsh-Hackley (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Meryem Boz)Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva,...

Salon: Ankara

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartcsh-Hackley ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Meryem Boz)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva ( Gizem Örge, Buse Ünal, Dicle Nur Babat, Menezes)

Setler: 25-19, 29-27, 25-23

Süre: 79 dakika (23, 31, 25)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının karşı karşıya geldiği yarı final müsabakasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenerek finale çıktı.

Maça iyi başlayan VakıfBank, etkili servisleriyle maçın ilk teknik molasına 12-8 önde girdi. Manşette zorlanan ve hücumda hatalar yapan Fenerbahçe Opet karşısında VakıfBank, Haak'ın skorer oyunuyla ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Fenerbahçe Opet Eda'yla, VakıfBank ise Haak'la sayılar bularak başladı. İki takımın da hücumda az hata yaptığı setin teknik molasına VakıfBank 12-11 önde girdi. Fedorovtseva'nın üst üste sayılarıyla 19-16'lık üstünlük yakalayan Fenerbahçe Opet karşısında VakıfBank, Gabi'nin etkili servisleri ve blok sayılarıyla 21-20 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen seti 29-27 kazanan VakıfBank, 2-0'lık üstünlük kurdu.

Sete 3-0'la başlayan Fenerbahçe Opet'e Cansu Özbay'ın servise geldiği bölümde 8-0'la karşılık veren VakıfBank, teknik molaya Zehra Güneş'in sayılarıyla 12-8 önde girdi. Etkili servislerle rakibini 13-13'te yakalayan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın servis sayısıyla sette bir kez daha öne geçti: 17-18. Yine büyük heyecana sahne olan setin sonunda az hata yapan VakıfBank, seti 25-23 maçı da 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

VakıfBank, finalde yarın saat 18.30'da bu organizasyonun ve FIVB Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu İtalyan temsilcisi Imoco Volley'le karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçında saat 15.00'te Brezilya ekibi Minas'la karşı karşıya gelecek.

Bakan Kasapoğlu maçı takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçını salonda izledi.

Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ eşlik etti.

Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Son Dakika Spor


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