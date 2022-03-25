Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Mert Grup Sigorta- Fenerbahçe Opet (Başkent Voleybol)
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)
27 Mart Pazar:
13.30 Galatasaray HDI Sigorta- Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
14.00 PTT- Sarıyer Belediyespor (Başkent Voleybol)
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları (Eczacıbaşı)
17.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)
17.00 Yeşilyurt- Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
13.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent Voleybol)
Yarın:
16.00 Ziraat Bankkart- Bingöl Solhanspor (Başkent Voleybol)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü Voleybol)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Kızıltepe Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Sorgun)
28 Mart Pazartesi:
Kaynak: AA
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