Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: Haftanın programı

25.03.2022 10:02
Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Mert Grup Sigorta- Fenerbahçe Opet (Başkent Voleybol)

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)

27 Mart Pazar:

13.30 Galatasaray HDI Sigorta- Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

14.00 PTT- Sarıyer Belediyespor (Başkent Voleybol)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları (Eczacıbaşı)

17.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)

17.00 Yeşilyurt- Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bugün:

13.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent Voleybol)

Yarın:

16.00 Ziraat Bankkart- Bingöl Solhanspor (Başkent Voleybol)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü Voleybol)

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)

16.00 Yeni Kızıltepespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Kızıltepe Atatürk)

16.00 Sorgun Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Sorgun)

28 Mart Pazartesi:

14.00 Arkas Spor- Halkbank (Atatürk Sigorta Shop)

YORUMLAR
500
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Sorgun Belediyespor, Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Sorgun Belediyespor, Cizre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika


Son Dakika
10:55 Alişan eşi Buse Varol'un "Yolumuz uzun olsun" diye kutladı!
10:52 Portekiz yenilgisi sonrası Dünya Kupası hayal oldu
10:50 "Eşimi taciz etti" deyip bıçakladı! Zihinsel engelli adama saldırı anları kamerada
10:46 Altın fiyatlarında son durum: Yükseliş sürüyor! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
10:22 Milli Takım dün yenildi, herkes Kuntz'un tercihlerinin sonucu belirlediğini düşünüyor
10:05 Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setine hırsız girdi!
10:04 Hemen başlıyor! Beşiktaş yeni hocası Ismael için bugün imza töreni düzenliyor!
10:02 Çağla Şıkel 5 milyon TL'lik melek kanatlı altın kaplama büstiyeri ile sosyal medyayı salladı
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 11:11:17. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement