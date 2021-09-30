Salon: TVF Başkent
Hakemler: Bilal Çağlar, Umut Maden
Nilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Maglio, Bytsenko, Sobolska, Çağla Akın, Aslı Tecimer (Buse Kayacan Sonsırma)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Szakmary, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Güldeniz Önal, Pelin Özkılıçcı, Melis Yılmaz)
Setler: 32-34, 20-25, 22-25
Süre: 105 dakika (45, 31, 29)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla Aydın Büyükşehir Belediyespor, kupada çeyrek finale yükseldi.
C Grubu'nda çeyrek finale çıkan diğer takım ise son maçında Sarıyer Belediyespor'u yenen Kuzeyboru oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika Spor