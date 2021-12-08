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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

08.12.2021 20:28
Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Olivier Guillet (Fransa), Igor Schimpl (Slovakya)Türk Hava Yolları: Carlini, Aslı Kalaç, Van Ryk, Dixon, Kingdon, Rabadzhieva (Şeyma Ercan, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Bahar Toksoy, İrem Cor)Dinamo Moskova: Romanova, Goncharova, Enina, Fetisova, Krotkova,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Igor Schimpl (Slovakya)

Türk Hava Yolları: Carlini, Aslı Kalaç, Van Ryk, Dixon, Kingdon, Rabadzhieva (Şeyma Ercan, Berin Yıldırım, Polen Ünver, Bahar Toksoy, İrem Cor)

Dinamo Moskova: Romanova, Goncharova, Enina, Fetisova, Krotkova, Vasileva (Pipunyrova, Anufrienko, Bibina, Begic)

Setler: 23-25, 25-16, 17-25, 25-19, 9-15

Süre: 115 dakika (27, 26, 22, 25, 15)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Türk Hava Yolları, Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-2 mağlup oldu.

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi, Slovakya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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