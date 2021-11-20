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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.11.2021 16:57
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan ÜnalNilüfer Belediyespor: Maglio, Hilal Kocakara, Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren Nur Domac, Deniz Emrelli, Çağla Akın, Cansu Bir)PTT: İlayda Uçak, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Maglio, Hilal Kocakara, Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren Nur Domac, Deniz Emrelli, Çağla Akın, Cansu Bir)

PTT: İlayda Uçak, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Merve Tanyel)

Setler: 17-25, 18-25, 19-25

Süre: 83 dakika (23, 30, 30)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında PTT, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ahmet Oğuzhan, voleybol, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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