Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Maglio, Hilal Kocakara, Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren Nur Domac, Deniz Emrelli, Çağla Akın, Cansu Bir)
PTT: İlayda Uçak, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Merve Tanyel)
Setler: 17-25, 18-25, 19-25
Süre: 83 dakika (23, 30, 30)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. hafta maçında PTT, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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