Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Nurper Özbar, Adem Türkmen
Bolu Belediyespor: Çağla Salih, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko (Özlem Güven, Şeyma Dilan Öztürk, Elif Uzun, Dilara Yergün)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Szakmary, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk)
Setler: 17-25, 25-20, 25-17, 25-16
Süre: 107 dakika (23, 27, 30, 27)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Bolu Belediyespor, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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