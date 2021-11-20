Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Bolu Belediyespor, konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

"Dayı: Bir Adamın hikayesi" filmi bir kabadayının yaşam öyküsünü anlatıyor

Songül'ü öldüren katil zanlısı sorguda döküldü: Beni maddi ve manevi olarak bitirdi, öldürmeyi planlamıştım