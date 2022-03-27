Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.03.2022 16:08
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ramazan Çevik, Tuncay SevimGalatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Esra Demirkıran)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç, Esra Demirkıran)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Bahar Guidetti Toksoy, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk (Ceren Önal, Ada Germen, Kingdon, Polen Ünver)

Setler: 25-27, 18-25, 15-25

Süre: 82 dakika (32, 26, 24)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Türk Hava Yolları, Burhan Felek, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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