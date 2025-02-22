Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Mert Güneş, Yiğit Kaplan, Enaboifo (Abdulsamet Yalçın, Far, Ediz Fırıncıoğlu, Orçun Ergün)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Mert Cuci)
Setler: 21-25, 22-25, 17-25
Süre: 82 dakika (28, 29, 25)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Medicana, İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi - Son Dakika
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