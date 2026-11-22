Voleybol: SMS Grup Efeler LigiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Gençlik: 1 - Halkbank: 3
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen
İstanbul Gençlik: Yasin Aydın, Cemal Özgür, Padar, Kooy, Bertuğ Öndeş, Arslan Ekşi (Burak Mert, Mejias, Doğan Karakoç, Mustafa Cengiz, Caner Çiçekoğlu)
Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Ferreira, Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Umut Özdemir, Deroo, Burak Karahan)
Setler: 22-25, 24-26, 25-21, 18-25
Süre: 119 dakika (24, 36, 34, 25)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasının son maçında Halkbank, İstanbul Gençlik'i deplasmanda 3-1 yendi.
Kaynak: AA