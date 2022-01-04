Voleybol takımından Başkan Aygün'e ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Liseler Arası Genç Kızlar Voleybol İl Şampiyonası'nda ikinci olan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin sporcularını ağırladı.

Kocaeli genelinde 68 okulun katılımıyla gerçekleşen Liseler Arası Genç Kızlar Voleybol İl Şampiyonası'nda ikinci olarak önemli bir başarıya ulaşan 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Kocaeli'yi Kastamonu'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası elemelerinde temsil etme hakkı kazandı. İlçenin gururu olan sporcular, kupalarıyla birlikte Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ü ziyaret etti. Başkan Aygün'ün makamında gerçekleşen görüşmede 19 Mayıs Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gülcan İlhan, Beden Eğitim Öğretmeni Fatih Yasin Dişli ve Derince Belediyesi Eğitim Komisyonu Başkanı Ayhan Aksoy da yer aldı.

Kendisini ziyaret eden 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri Beste Didem Gündüz, Aybüke Oruç, Ezgi Karabulut, Nursena Gidemli, Sedef Özen, Tuğba Adıyaman, Ceren Yaren Beşikçi, Eylül Özdemir, Berra Sefer, Ada Karaboğa ve Derya Karabulut'u tebrik eden Zeki Aygün, gençliğe yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini ifade etti. Eğitim ve spora katkı sunmak maksadıyla ilçe genelinde tesisler inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız. Bu yüzden projelerimizi belirlerken önceliğimizi daima gençlerimize ayırıyoruz. İnanıyorum ki gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimiz arttıkça başarı oranımız da aynı oranda yükselecek" dedi. - KOCAELİ