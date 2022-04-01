Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı - Son Dakika
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Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı

01.04.2022 18:51
Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2021-2022 faaliyet programında yer alan yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2021-2022 faaliyet programında yer alan yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı.

Merkez Spor Salonu'nda başlayan grup müsabakaları 3 Nisan'da sona erecek.

Müsabakalara Erzurum Çimentospor, Sivas Gençlikspor, Malatya Çamlıca Koleji ve Tunceli Yurdumspor takımları katıldı.

Müsabakalarda ilk gün alınan sonuçlar şöyle:

Erzurum Çimentospor-Sivas Gençlikspor: 0-3

Malatya Çamlıca Koleji-Tunceli Yurdumspor: 3-0 ???????

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya, Erzurum, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol yıldız kız Malatya grup müsabakaları başladı - Son Dakika


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