Voleybolda 21 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın Avrupa'daki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Voleybolda 21 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

01.06.2022 14:59
Voleybolda 21 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

21 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin grup aşamasında Polonya, Danimarka ve İsrail ile karşılaşacak.

21 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin grup aşamasında Polonya, Danimarka ve İsrail ile karşılaşacak.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri 12-17 Temmuz'da İtalya'da düzenlenecek.

Türkiye, 2. Grup'ta Polonya, Danimarka ve İsrail ile mücadele edecek.

Şampiyonda 1. Grup'ta ise İtalya, Sırbistan, Avusturya ve Ukrayna takımları yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Voleybolda 21 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın Avrupa'daki rakipleri belli oldu - Son Dakika


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