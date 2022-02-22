Üye Girişi
Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu - Son Dakika

Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu

22.02.2022 08:52
Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu

Kadınlar 2. Lig 5. Grupta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, 2021-2022 sezonunu 3. sırada tamamladı.

Kadınlar 2. Lig 5. Grupta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, 2021-2022 sezonunu 3. sırada tamamladı.

Lige antrenör değişikliği ile başlayan kırmızı şimşekler, takımın başına getirdiği bir voleybol efsanesi olan Gökhan Edman ile voleybol camiasının dikkatlerini üstüne çekmişti. Eski kadrosundan çok sayıda oyuncusunun ayrılmasıyla ne yapacağı merak konusu olan Ayvalıkgücü, sürpriz transferler ile başladığı sezona damgasını vurmayı başardı. Aldığı sürpriz galibiyetlerle zirvenin uzun süre ortağı olan Ayvalıkgücü, playoffu son haftada kaçırdı. Uzun süre namağlup ilerleyen ve sezon sonu ligi zirvede bitiren Havran Fatih Belediye Sporu deplasmanda mağlup ederek taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Ayvalıkgücü, bütün otoritelerden tam not aldı. Birçok sporcu yetiştiren duayen Gökhan Edman'ın öğrencilerine ise çok sayıda transfer teklifinin geldiği öğrenildi.

Bu sezon her kulvarda zirveye oynayan Ayvalıkgücü'nün en büyük destekçisi ise Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin oldu. Bütün maçları yakından takip eden Ergin, spora verdiği önemi göstermiş oldu. - BALIKESİR

Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu
Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu

YORUMLAR
500
Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu Eczacıbaşı Dynavit, Romanya yolcusu Eczacıbaşı Dynavit, Romanya yolcusu Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı

Ayvalıkgücü Belediyespor, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
08:49 Dedektif anne, sapık komşunun peşinde! 14 yaşındaki kızından çıplak fotoğraf isteyen sapık, bakkala 50 TL bırakınca yakayı ele verdi!
08:39 Muharrem Sarıkaya göndermesi bu sefer Yasak Elma dizisinden geldi! Şevval Sam çalışanı vurarak uzaklaştırıyor
08:35 Mart'ta açık alanlarda maske-mesafe kalkıyor! Pozitif vakalar düştü, Covid ilacı işe yarıyor!
08:26 BM Güvenlik Konseyi'nde 50 saniye konuştu! Tüm dünya şaşkına döndü
08:14 Son 5 yılda 80 grevi ziyaret etti! Bu yüzden reklam anlaşmaları bozuldu! Haluk Levent umursamıyor: Sırada Yemeksepeti var!
08:12 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:08 Ukrayna'yı ilk terk eden ABD oldu: Krizin ardından diplomatlar Polonya'ya kaydırılıyor
08:06 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:56 Bugün hava nasıl olacak? Türkiye'nin büyük bölümü sağanak altında! İşte 22 Şubat hava durumu
07:50 Keremcem telefonda kime ateş püskürdü? Yeni sevgilisiyle birlikteydi ama öfkesine hakim olamadı: Hayatımı mahvettin!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 08:58:42. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybolda Ayvalıkgücü lige damgasını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement