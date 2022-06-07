Voleybolda Kadın Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybolda Kadın Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor

07.06.2022 21:35
Voleybolda Kadın Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybolda Kadın Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları için hazırlıklarına devam ediyor.

Voleybolda Kadın Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları için hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Oran kentinde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için kamp çalışmalarını İzmir'de sürdürüyor.

Bu kapsamında Yunanistan Kadın Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaşan milli takım, mücadeleden galip ayrıldı.

Milliler, yarın saat 17.00'de Yunanistan ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

YORUMLAR
500
Müzisyen cinayetinde sanığın kız arkadaşı konuştu: Sosyal medyadan rahatsız ediyordu Müzisyen cinayetinde sanığın kız arkadaşı konuştu: Sosyal medyadan rahatsız ediyordu Kılıçdaroğlu: 'O Şenliğe Katılıp İzmir Marşı'nı Okuyan Bütün Gençlerimizin Tek Tek Alınlarından Öpüyorum. İyi Ki Varsınız' Kılıçdaroğlu: 'O Şenliğe Katılıp İzmir Marşı'nı Okuyan Bütün Gençlerimizin Tek Tek Alınlarından Öpüyorum. İyi Ki Varsınız'
Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolda Kadın Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 21:41:27. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybolda Kadın Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement