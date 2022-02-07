Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlar kategorilerinde 8-11 Şubat'ta sahaya çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet'in maç programı şu şekilde:
|TARİH
|MAÇ
|KUPA
|SAAT
|8 Şubat Salı
|Greenyard Maaseik (Belçika)-Ziraat Bankkart
|Şampiyonlar Ligi – 5. Hafta
|22.30
|8 Şubat Salı
|AS Cannes Dragons (Fransa)-Fenerbahçe HDI Sigorta
|Şampiyonlar Ligi – 5. Hafta
|22.00
|11 Şubat Cuma
|Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)-Fenerbahçe Opet
|Şampiyonlar Ligi – 5. Hafta
|19.00
Kaynak: AA
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