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Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak - Son Dakika

Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

07.02.2022 10:43
Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlar kategorilerinde 8-11 Şubat'ta sahaya çıkacak.

Voleybolda Türk temsilcileri, CEV Şampiyonlar Ligi erkekler ve kadınlar kategorilerinde 8-11 Şubat'ta sahaya çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Fenerbahçe Opet'in maç programı şu şekilde:

TARİHMAÇKUPASAAT
8 Şubat SalıGreenyard Maaseik (Belçika)-Ziraat BankkartŞampiyonlar Ligi – 5. Hafta22.30
8 Şubat SalıAS Cannes Dragons (Fransa)-Fenerbahçe HDI SigortaŞampiyonlar Ligi – 5. Hafta22.00
11 Şubat CumaDinamo-Ak Bars Kazan (Rusya)-Fenerbahçe OpetŞampiyonlar Ligi – 5. Hafta19.00

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Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Sigorta, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybolda Türk ekipleri, Avrupa kupalarında sahaya çıkacak - Son Dakika Spor


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