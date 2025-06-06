Salon: Qujiang Spor Merkezi
Hakemler: Luo Wensheng (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Türkiye: Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Alexia Carutasu (Eylül Akarçeşme Yatgın, Hande Baladın)
Tayland: Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Wimonrat, Pornpun (Piyanut, Jidapa, Ajcharaporn, Natthanicha, Chatchu-On, Hattaya, Kuttika)
Setler: 25-23, 25-14, 25-22
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına 2'de 2'yle başlayan milli takım, üçüncü müsabakasında yarın TSİ 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Voleybolda Türkiye, Tayland'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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