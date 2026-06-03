Voleybolda Yabancı Oyuncu Kuralı Değişti - Son Dakika
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Voleybolda Yabancı Oyuncu Kuralı Değişti

03.06.2026 18:48
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2026-27 sezonunda Voleybol liglerinde 14 kişilik kadroda 6 yabancı oyuncuya izin verilecek.

Voleybolda Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler, 2026-27 sezonundan itibaren 14 kişilik maç kadrolarında 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu, gelecek sezon öncesi liglerde uygulanacak yabancı oyuncu kuralları hakkında bildiri yayımladı.

Sultanlar ve Efeler liglerine ilişkin maddede "2026-27 sezonundan itibaren Türkiye Sultanlar/Efeler liglerinde yer alan spor kulüpleri/spor anonim şirketleri, 14 kişilik müsabaka kadrosunda en fazla 6, aynı anda sahada ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecektir." denildi.

Önceki sezonlarda uygulanan 3+2 yabancı oyuncu kuralına göre takımlar, 14 kişilik maç kadrolarında 5, oyunda ise en fazla 3 yabancı uyruklu sporcuya yer verebiliyordu.

Kaynak: AA

Voleybol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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