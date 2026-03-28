Voleybolda Yarı Final Tamamlandı

Voleybolda Arabica Coffee House Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.

100. Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 4 karşılaşma oynandı.

1. Grup'ta Afyon Belediyesi Yüntaş, Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1, İBA Kimya TED Ankara Kolejliler de Denizli Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

2. Grup'ta ise PTT, Çanakkale Belediyesi'ni 3-2, Sakarya Voleybol da Endo Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi yarı final etabında oynanan müsabakalar sonucunda 1. Grubu ilk iki sırada tamamlayan Afyon Belediyesi Yüntaş ve Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2. Grubu ilk iki sırada tamamlayan Sakarya Voleybol ve PTT, final etabına yükselen takımlar oldu.

Ligde final etabı, 3-5 Nisan tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek.

Final etabını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselecek.