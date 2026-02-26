Voleybolun Geleceği İçin İşbirliği

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı ziyaret etti. TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi'nin de yer aldığı ziyarette; Ankara'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapacak olması başta olmak üzere, Ankara'da voleybolun gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Ankara Kent Konseyi ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. FIVB Voleybol Konsey Başkanı da seçildiğini aktaran Üstündağ, "Dünyanın voleybolunu biz yönetiyoruz. Milletler Ligi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Biz Avrupa'da kulüpler bazında bir numarayız. Dün itibarıyla Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takımının dördü Türk takımı. Tarihimizde bir ilk. Burada hakkını vermek lazım. Kulüplerimizin bu voleybol başarısı şansla değil, bir ekip çalışmasıdır. Bir ekiple biz buralara geldik" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ'

Kent Konseyi ekibinin de yanlarında olmasının kendilerine büyük güç verdiğini dile getiren Üstündağ, "Daha iyi, daha sürdürülebilir neler yaparız bunu da hep birlikte paylaşmak istiyorum. Başkente yakışır en güzel şeyi yapmak istiyoruz. Yapmak için bugüne kadar elimizden geleni yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Ama bunun sahibi biz değil sizsiniz" diye konuştu.

ANKARA KENT KONSEYİ BAŞKANI YILMAZ: BU ŞEHİRDEKİ EKONOMİK VE SOSYAL POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN BU MARKA ETKİNLİĞİ KULLANMAK İSTİYORUZ

Etkinliğin Ankara için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Bu şehirdeki ekonomik ve sosyal potansiyeli ortaya çıkarmak için bu marka etkinliği kullanmak istiyoruz. Organizasyon sayesinde tribünler dolacak, ekranlar Ankara'yı gösterecek ve belki de 100'den fazla ülkede kentimiz konuşulacak. Ayrıca bu tür uluslararası organizasyonlar sadece sporu değil, turizmi, kültürü ve kent ekonomisini de canlandıracak. Türkiye'nin voleyboldaki başarısı dünyaya örnek oldu. Öyle bir oyun kurdunuz ki dünya sıralamalarında yer almakla yetinmediniz artık domine eder hale geldiniz. Voleybolun dünyadaki markası ve lokomotifi oldunuz. Bu da ülkedeki diğer sektörlere öncü" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.