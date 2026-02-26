Voleybolun Geleceği İçin İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Voleybolun Geleceği İçin İşbirliği

Voleybolun Geleceği İçin İşbirliği
26.02.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVF Başkanı Üstündağ, Ankara Kent Konseyi'ni ziyaret ederek voleybolun gelişimi için projeleri görüştü.

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı ziyaret etti. TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi'nin de yer aldığı ziyarette; Ankara'nın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapacak olması başta olmak üzere, Ankara'da voleybolun gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Ankara Kent Konseyi ile bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. FIVB Voleybol Konsey Başkanı da seçildiğini aktaran Üstündağ, "Dünyanın voleybolunu biz yönetiyoruz. Milletler Ligi'nin yönetim kurulu üyesiyim. Biz Avrupa'da kulüpler bazında bir numarayız. Dün itibarıyla Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takımının dördü Türk takımı. Tarihimizde bir ilk. Burada hakkını vermek lazım. Kulüplerimizin bu voleybol başarısı şansla değil, bir ekip çalışmasıdır. Bir ekiple biz buralara geldik" diye konuştu.

'BUGÜNE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK YAPMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ'

Kent Konseyi ekibinin de yanlarında olmasının kendilerine büyük güç verdiğini dile getiren Üstündağ, "Daha iyi, daha sürdürülebilir neler yaparız bunu da hep birlikte paylaşmak istiyorum. Başkente yakışır en güzel şeyi yapmak istiyoruz. Yapmak için bugüne kadar elimizden geleni yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Ama bunun sahibi biz değil sizsiniz" diye konuştu.

ANKARA KENT KONSEYİ BAŞKANI YILMAZ: BU ŞEHİRDEKİ EKONOMİK VE SOSYAL POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN BU MARKA ETKİNLİĞİ KULLANMAK İSTİYORUZ

Etkinliğin Ankara için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Bu şehirdeki ekonomik ve sosyal potansiyeli ortaya çıkarmak için bu marka etkinliği kullanmak istiyoruz. Organizasyon sayesinde tribünler dolacak, ekranlar Ankara'yı gösterecek ve belki de 100'den fazla ülkede kentimiz konuşulacak. Ayrıca bu tür uluslararası organizasyonlar sadece sporu değil, turizmi, kültürü ve kent ekonomisini de canlandıracak. Türkiye'nin voleyboldaki başarısı dünyaya örnek oldu. Öyle bir oyun kurdunuz ki dünya sıralamalarında yer almakla yetinmediniz artık domine eder hale geldiniz. Voleybolun dünyadaki markası ve lokomotifi oldunuz. Bu da ülkedeki diğer sektörlere öncü" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Etkinlik, Ekonomi, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybolun Geleceği İçin İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:00:26. #7.11#
SON DAKİKA: Voleybolun Geleceği İçin İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.