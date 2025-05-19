Volkan Demirel, Ali Koç\'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Teknik direktör ve spor yorumcusu Volkan Demirel, Süper Lig'i ikinci bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe'nin gündemini yorumladı. Asist Analiz YouTube kanalına konuşan Demirel, Ali Koç'un eylül ayında seçime gitme kararını eleştirdi.

''DOĞRU ZAMAN DEĞİL''

Volkan Demirel, Ali Koç'un aldığı seçim kararı hakkında konuşarak, "Eylül ayı bence kongre için doğru bir zaman değil. Yeni sezon başlamadan yapılsın veya sezon bitsin sezon sonu yapılsın. Yeni gelecek yönetim ya da kalacak yönetim ne yapacağına ona göre karar vermesi gerekiyor. Fenerbahçe lige başlarken yine sorunlu başlayacak gibi geliyor benim fikrim." dedi.

''PROTESTOLAR DEVAM EDER''

Seçimin sezon başında olmasını gerektiğini vurgulayan Demirel aksi halde protestoların devam edeceğini belirterek, ''Sezona akılda soru işaretleriyle başlamamak en doğrusu. Seçim sezon başı planlama yapılmadan olmalı ki gelecek sezona kafalar temiz şekilde çıkması lazım. Seçim olmadan devam ederse önümüzdeki sezonun başlangıcı protestolar devam eder.'' ifadelerini kullandı.

''ISLIKLAMAK OLMAZ''

En-Nesyri'nin Eyüpspor ağlarına attığı golden sonra tribünlerin ıslıklaması hakkında da yorum yapan Demirel, "Ben de ıslıklandım şampiyonluğa gittiğimiz dönemde. Dün gol atıyor takım, ıslıklanıyor. Olmaz, sen Fenerbahçelisin! Ayrışmayalım arkadaşlar. Ben ne bu taraftayım, ne bu taraftayım. Benim için Fenerbahçe önemli." sözlerini sarf etti.