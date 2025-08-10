Volkan Demirel, Kerem\'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı

Teknik direktör ve spor yorumcusu olan Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin olası Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Now Spor'da konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye Kerem gibi bir oyuncu lazım olduğunu ancak milli oyuncunun Benfica'da kalması gerektiğini söyledi.

"BENFICA'DA KALMASINI TERCİH EDERİM"

Kerem Aktürkoğlu'nun transfer tercihi hakkında yorum yapan Volkan Demirel, ''Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum.'' dedi.

"FENERBAHÇE'YE KEREM GİBİ OYUNCU LAZIM"

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, ''Fenerbahçe'de böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem midir bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an ben bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki.'' ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR KABULLENİR Mİ?"

Sözlerine devam eden genç teknik adam, ''Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? Yoksa Tümer Metin de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum.'' şeklinde konuştu.