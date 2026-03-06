Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nde yeniden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nde yeniden

Volkan Demirel, Gençlerbirliği\'nde yeniden
06.03.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için daha önce de takımı çalıştıran Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Levent Şahin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük koltuğuna yeniden Volkan Demirel oturdu. Kulüpten yapılan açıklamada; takımın yapısını ve mevcut oyuncu grubunu yakından tanıyan Demirel ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Demirel'in camia ile olan güçlü bağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz."

Bu sezon başkent ekibinin başında 5 lig ve 1 kupa maçına çıkan genç teknik adam, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplarken, kupada ise aldığı galibiyetle adını gruplara yazdırmayı başarmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Volkan Demirel, Gençlerbirliği, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nde yeniden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika’ya döndü Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika'ya döndü
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 19:07:44. #7.12#
SON DAKİKA: Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nde yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.