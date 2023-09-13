Volkan Demirel: Hatayspor olarak umut vermeye çalışıyoruz - Son Dakika

Volkan Demirel: Hatayspor olarak umut vermeye çalışıyoruz

Son Güncelleme: 13.09.2023 19:27

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, depremzedelere yardım etmek ve umut vermek için çaba gösterdiklerini söyledi. Ayrıca, Muslera'nın kendisinden daha iyi bir kaleci olduğunu ve Galatasaray'ın Okan Buruk'un liderliğiyle şampiyon olduğunu belirtti.

Süper Lig devi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Asistanaliz'e gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"TEK AMACIMIZ UMUT VERMEK"

Depremzedeler için konuşan Demirel, "Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık, yetişmeye çalıştık fakat bunu tek başıma yapmadım. Futbolcularımızla, eşimle, dostlarımızla yaptık. Tek amacımız umut vermek. Bizim için en büyük başarı ve umut onları mutlu etmek, o anki durumu unutturmak. Hayat her zaman güllük gülistanlık değil. İnsanoğlu hata yapabilir. Ben hata yapmaktan korkmam. Bilerek olmadığı sürece hatalar sorun teşkil etmez benim için. İnsanlar mutlaka doğruyu bulacaktır. Her zaman söylediğim bir şey var; doğru tektir, birdir. Hatay halkı depremden önce de beni sevdi ve sahiplendi. Her gören evine davet edip yemeğe çağırıyordu. Sahiplendiler. Sonrasındaki olaylar keşke yaşanmasaydı. Oradaki farkındalığı, mücadeleyi artırabilmek adına oradaki insanlara ümit olmaya çalışıyorum" dedi.

Volkan Demirel, Muslera'yı 3 kelimeyle özetledi: Benden daha iyi

"MUSLERA BENDEN İYİ"

Muslera ve Galatasaray'ın durumu ile ilgili konuşan Volkan Demirel, "Muslera benden daha iyi kaleci. Galatasaray'ın değeri. Gitmesi herkesi üzer. Ben kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray ise Okan Hoca'nın doğru planlamasıyla şampiyon oldu. Okan Hoca bu oyuncu grubunu iyi yönetti ve liderlik yaptı. Oyuncuları kendine inandırmış ve bence en büyük özelliği de bu" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Volkan Demirel, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel: Hatayspor olarak umut vermeye çalışıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Volkan Demirel: Hatayspor olarak umut vermeye çalışıyoruz - Son Dakika
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