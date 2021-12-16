Volkan Demirel ile hocalık için anlaşma sağlandı

Francesco Farioli ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

A Spor'un haberine göre uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel'in VavaCars Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

İLK DENEYİMİ OLACAK

Öte yandan Volkan Demirel'in VavaCars Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde ilk 'teknik direktörlük' tecrübesi olacak.

SÜLEYMAN HURMA İŞARETİ VERMİŞTİ

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde "Volkan Demirel tabi ki olabilir. Kendisi futbolda belli bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da kendisini kanıtlamış bir isim. Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı çok arzu ederiz ancak Volkan Demirel'le anlaştınız mı diye bir şey sorarsanız, şu an da öyle bir şeyimiz yok. Bir gün çok arzu ederim Volkan gibi bir kardeşimizle beraber çalışmayı." şeklinde açıklama yapmıştı.