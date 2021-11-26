Uzun zamandır gece hayatında görülmeyen Demirel çifti, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alan şarkıcı Çağla Horlar'ı dinlemeye geldi. Çıkışta görüntülenen çift, gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Gazetecilerin görüntü aldığı sırada Volkan Demirel, "Çocuklar acele etmeyin, eşimi güzel çekin" dedikten sonra yan yana gelerek gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Spor › Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin - Son Dakika Spor