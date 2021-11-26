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Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin - Son Dakika

Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin

26.11.2021 23:23
Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve yorumcu Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ile önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alan şarkıcı Çağla Horlar'ı dinledi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden Volkan Demirel, "Çocuklar acele etmeyin, eşimi güzel çekin" ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır gece hayatında görülmeyen Demirel çifti, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda sahne alan şarkıcı Çağla Horlar'ı dinlemeye geldi. Çıkışta görüntülenen çift, gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

"ÇOCUKLAR ACELE ETMEYİN"

Gazetecilerin görüntü aldığı sırada Volkan Demirel, "Çocuklar acele etmeyin, eşimi güzel çekin" dedikten sonra yan yana gelerek gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin

Volkan Demirel, Nişantaşı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Spor Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin - Son Dakika
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