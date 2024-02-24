Volkan Demirel: Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor - Son Dakika
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Volkan Demirel: Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor

Volkan Demirel: Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Konyaspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, önümüzdeki maça odaklanmaları gerektiğini belirtti. Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, maçın beklenmedik bir şekilde sonuçlandığını ve önlerindeki maça odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

24.02.2024 22:38
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- Volkan Demirel: "Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor"

KONYA - Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Konyaspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Hiç düşünmediğimiz, beklemediğimiz bir maçtı ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Öncelikle Konyaspor'u tebrik ediyorum. Hem bizim için hem onlar için çok önemli bir mücadeleydi. Maça baktığımızda ilk 45 dakika oyunda üstündük, hakimdik. Belki istediklerini yapan taraf bizdik daha çok iyiydik. Ama ikinci yarıda Konyaspor'un yaptığı değişiklikler ile daha baskı yapacağı belliydi. Ama anlamsız bir şekilde bir geriden oyun kurma tercihimiz vardı. Maç buralara bu şekilde gelmezdi ama bir oyun kurma isteğinde kaybettiğimiz topla korner, kornerde adam paylaşımı eksikliği bizi 1-0 mağlup duruma düşürdü. Sonrasında ikinci bir faulde hızlı başlangıçla golü buldular. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bizim içinse oyuncularıma içeride de söyledim; hiç düşünmediğimiz, beklemediğimiz bir maçtı ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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