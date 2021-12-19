Volkan Demirel, teknik direktör kariyerinin ilk maçına Göztepe karşısında çıktı

Hafta içinde VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Fenerbahçe'nin kalesini 17 yıl koruduktan sonra 2 Eylül 2019'da futbolu bıraktığını açıklayan Volkan Demirel, sarı-lacivertli ekipte 4 Eylül 2019'da yardımcı antrenör olarak ilk antrenmanına çıktı.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'de 2 sezon sürdürdüğü yardımcı antrenörlük görevinden bu sezon başı ayrıldı.

VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Volkan Demirel'i getirdi. Demirel, teknik direktörlük kariyerini ilk maçına Göztepe karşısında çıktı.

Fatih Karagümrük'te 5 değişiklik

Geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük, Göztepe karşısında bu müsabakanın ilk 11'inde 5 değişiklik yaparak çıktı. Derrick Luckassen, Jure Balkovec, Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Aleksandar Pesic'in yerine Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Ahmed Musa ve Yannis Salibur forma giydi.

Göztepe'de 4 farklı isim yer aldı

Ligde 16. haftada konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro bu maçtaki kadroda 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Halil Akbunar'ın yanı sıra Yalçın Kayan, Lourency ve Kahraman Demirtaş'ın yerine David Tijanic, Obinna Nwobodo, Cherif Ndiaye ve Berkan Emir şans buldu.