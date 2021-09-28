Volkan Demirel, Trabzonsporlular'dan ilk kez destek gördü! Yorumları taraftarın beğenisini topladı

Fiyatlar 56 bin TL'den başlıyor! TOKİ yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkarıyor

Ünlü market zincirinin fiyat oyunu ifşa oldu! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor

Birkaç gün arayla cansız bedenleri bulunmuştu! Arda ve Alişan'ın ölümünde korkunç şüphe

Dün akşam 1-1 sonuçlanan Trabzonspor Alanyaspor karşılaşmasında hakem Halis Özkahya'nın Hüseyin Türkmen'e gösterdiği ikinci sarı kart futbol gündemini salladı.

Özkahya'ya sert yorumlar yapıldı. En ağır yorum ise Volkan Demirel'den geldi. Futbolculuk döneminde en çok sorun yaşadığı takım olan Trabzonspor'un yanında duran Volkan Demirel'e destek geldi.

"FAUL BİLE YOK"

Volkan Demirel, "Hüseyin'e gösterilen ikinci sarı kart bu kadar kolay gösterilmemeli. Bırakım sarı kartı, faul bile yok" diye konuştu. Ardından Trabzonsporlu taraftarlar belki de ilk kez Volkan Demirel'e destek verdi.