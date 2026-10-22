Vrancken, Hearts'ın Trabzonspor'a 2-0 yenildiği maçta şanssız olduklarını söyledi - Son Dakika
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Vrancken, Hearts'ın Trabzonspor'a 2-0 yenildiği maçta şanssız olduklarını söyledi

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Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenildikleri maçta iyi mücadele ettiklerini ancak şansın yanlarında olmadığını söyledi. Vrancken, artık lige dönüp odaklanacaklarını belirtti.

Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Trabzonspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek, şansın kendilerinden yana olmadığını söyledi.

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Burada oynamak kolay değil. Oyuncularım iyi mücadele ettiler şansta bizden yana değildi. Rakibimizin önemli oyuculara sahip. Özgüvenimizi kazanmamız adına bu tarzlar maçlar çok önemli. Artık lige döneceğiz ve odaklanmamız gereken maçlar var" dedi.

Kaynak: İHA
TrabzonsporKonferansHeartsSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Vrancken, Hearts'ın Trabzonspor'a 2-0 yenildiği maçta şanssız olduklarını söyledi - Son Dakika
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