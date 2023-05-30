Bütün ülke bunu konuşuyor! Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler - Son Dakika
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Bütün ülke bunu konuşuyor! Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler

30.05.2023 00:15

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin eşi Wanda Nara, katıldığı bir programda golcü futbolcu için çarpıcı sözler sarf etti. Icardi'yi takımında görmek istediğini belirten bir San Lorenzo taraftarıyla diyaloğa giren Wanda, "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık bir konu" dedi. Wanda'nın bu açıklaması yıldız futbolcunun Galatasaray'da kalmayacağı yönünde söylentileri de beraberinde getirdi.

Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Icardi'nin eşi Wanda Nara Arjantin'de yayınlanan "MasterChef" programında San Lorenzo taraftarı olduğu bilinen bir yarışmacı ile ilginç bir diyaloğa girdi.

"SİZİN İÇİN BİRŞEYLER AYARLAYABİLİRİM"

"San Lorenzo bu sezon iyi gidiyor" diyen Nara'ya "Daha da iyi olabiliriz. Bir forvete ihtiyacımız var. Belki Mauro Icardi'yi getiririz." yanıtını veren yarışmacı, beklemediği bir cevapla karşılaştı. Wanda Nara'nın yarışmacıya söylediği, "Belki sizin için bir şeyler ayarlayabilirim, bilmiyorum biraz karışık biraz karışık bir konu. Bırakın Mauro, Avrupa'da kalsın" demesi Arjantin'de gündem oldu.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Sarı-kırmızılıların sezon başında Fransız devi PSG'den kiraladığı Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Galatasaray, Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 lig maçına çıkan 30 yaşındaki yıldız, bu maçlarda 19 gol 7 asist kaydetti.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün ülke bunu konuşuyor! Wanda Nara'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler - Son Dakika


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