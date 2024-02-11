Warriors, Phoenix Suns\'ı son saniye üçlüğüyle mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 113-112 mağlup etti.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti, bitime 0.7 saniye kala attığı üçlükle Stephen Curry getirdi.
Curry'nin 30 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği Warriors'ta, Jonathan Kuminga 21 sayı, 5 ribaunt, Draymond Green 15 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynadı.
Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Bradley Beal 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.
Micic, Hornets kariyerine 18 sayıyla başladı
Oklahoma City Thunder'dan takasla Charlotte Hornets'a giden Vasilije Micic, takımının Memphis Grizzlies'ı 115-106 yendiği maçta 18 sayı, 9 asist kaydetti.
Hornets'ta Miles Bridges 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Brandon Miller 18 sayı, 6 ribaunt, Grant Williams 15 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.
Grizzlies'ta Jaren Jackson 29 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, GG Jackson 16 sayı, Vince Williams 14 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle mücadeleyi tamamladı.
Sonuçlar
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 146-111
Los Angeles Clippers- Detroit Pistons: 112-106
Brooklyn Nets- San Antonio Spurs: 123-103
Washington Wizards- Philadelphia 76ers: 113-119
Orlando Magic- Chicago Bulls: 114-108 (uzatmada)
Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 115-106
New York Knicks- Indiana Pacers: 111-125
Toronto Raptors- Cleveland Cavaliers: 95-119
Atlanta Hawks- Houston Rockets: 122-113
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 113-112
Portland Trail Blazers- New Orleans Pelicans: 84-93
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