Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı

Dolaşmak için gittiği parkta yerde buldu! Hayatının geri kalanını zengin olarak geçirecek

Kai Rooney, babasını geçecek gibi. 2009 doğumlu 12 yaşındaki forvet, Manchester United'ın Liverpool'u 5-4 yendiği maçta tam 4 gol kaydetti. Kai, 2015 yılında giydiği Galatasaray formasıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların kalbini fethetmişti. Drogba, Sneijder gibi transferler, Kai'yi Galatasaraylı yapmıştı.

"HAYRAN OLDUĞU TAKIMLARDAN"

Wayne Rooney, oğlunun başka takımların formasını giymesiyle ilgili sorulan soruya, " Barcelona, Everton, Real Madrid ve Galatasaray forması var. Hayranı olduğu takımların formalarını giymeyi seviyor. O gerçek bir futbolsever. Futbola aşık" ifadelerini kullanmıştı.