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Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı - Son Dakika

Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı

05.10.2021 09:14

Wayne Rooney'nin 2009 doğumlu oğlu Kai Rooney, Manchester United alt yaş takımında gösterdiği performans ile babasının oğlu dedirtti. U12 karşılaşmasında United, Liverpool'u 5-4 yenerken, 4 golü Kai Rooney attı. 2015 yılında oğlunu Galatasaraylı formayla gezdiren Rooney, "Hayranı olduğu takımların formalarını giymeyi seviyor" sözlerine yer vermişti.

Kai Rooney, babasını geçecek gibi. 2009 doğumlu 12 yaşındaki forvet, Manchester United'ın Liverpool'u 5-4 yendiği maçta tam 4 gol kaydetti. Kai, 2015 yılında giydiği Galatasaray formasıyla Sarı-Kırmızılı taraftarların kalbini fethetmişti. Drogba, Sneijder gibi transferler, Kai'yi Galatasaraylı yapmıştı.

Babasını da geçecek! Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı

"HAYRAN OLDUĞU TAKIMLARDAN"

Wayne Rooney, oğlunun başka takımların formasını giymesiyle ilgili sorulan soruya, " Barcelona, Everton, Real Madrid ve Galatasaray forması var. Hayranı olduğu takımların formalarını giymeyi seviyor. O gerçek bir futbolsever. Futbola aşık" ifadelerini kullanmıştı.

Babasını da geçecek! Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı

Manchester United, Wayne Rooney, Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı - Son Dakika
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