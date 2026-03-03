WEC Katar Yarışı Ertelendi - Son Dakika
WEC Katar Yarışı Ertelendi

03.03.2026 20:56
Milli sporcu Ayhancan Güven'in yarışacağı WEC, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'in de yarışacağı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) Katar'da yapılması planlanan sezonun ilk ayağı, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, "26-28 Mart tarihlerinde 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın açılış ayağı olarak planlanan Katar'daki yarış, yılın ilerleyen dönemlerine ertelendi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "FIA WEC yönetimi, Orta Doğu'daki mevcut ve gelişen jeopolitik durum ışığında Katar Motor ve Motosiklet Federasyonu (QMMF) ile sürekli diyalog halinde olmuştur. Yarışmacıların, personelin ve taraftarların güvenliği son derece önemli olduğundan 26-28 Mart tarihlerinde yapılması planlanan etkinliğin ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Bu erteleme sonrasında sezonun ilk yarışının, 17-19 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: AA

