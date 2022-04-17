Weecoins Kırklarelispor: 0-0 - Son Dakika
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Weecoins Kırklarelispor: 0-0

17.04.2022 17:15
Weecoins Kırklarelispor: 0-0

STAT: Spor Toto AkhisarHAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Sedat Etik (xx), Sefa Özcan (xx)AKHİSARSPOR: Halil Yeral (xx) - Cengiz (xx), Göksu (xx), Mert Özyıldırım (xx), Yusuf Cihat (x) (Dk. 86 Serkan Özbakan), Oğuzcan (x) (Dk. 59 Mert Efe x) (Dk.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Sedat Etik (xx), Sefa Özcan (xx)

AKHİSARSPOR: Halil Yeral (xx) - Cengiz (xx), Göksu (xx), Mert Özyıldırım (xx), Yusuf Cihat (x) (Dk. 86 Serkan Özbakan), Oğuzcan (x) (Dk. 59 Mert Efe x) (Dk. 86 Serkan Sefil), Gökmen (xx), Enes Tayfun (x), Yusuf Kanal (x) (Dk. 73 Bora x), Kemal (x), Recep (x)WEECOINS KIRKLARELİSPOR: Mehmet (xxx) - Muhammet (xx), Ferhat (xxx), Canberk Ömer (xxx), Davut (xx), Serhat (x) (Dk. 75 Şevki xx), Çağrı (xxx) (Dk. 90 Harun), Emre Keleşoğlu (xx), Enes İslam (x), Furkan Fehmi (xx) (Dk. 80 Enes Karakuş x), Yaser (x) (Dk. 81 Berat Ali x)SARI KARTLAR: Canberk Ömer, Muhammet, Davut (Kırklarelispor), Oğuzcan, Enes Tayfun (Akhisarspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Akhisarspor, kurtuluş barajındaki Pazarspor'un mağlup olduğu haftada bulduğu fırsatı değerlendiremeyip evinde Weecoins Kırklarelispor'la berabere kaldı: 0-0.

Rakibinin kilidini açamayan Akhisarspor, grupta son 2 haftaya 30 puanla, 1 maçı eksik Pazarspor'un 2 puan gerisinde düşme sınırında girdi.


- Akhisar
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Kırklarelispor, Spor Toto, Mert Efe, Göksu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Weecoins Kırklarelispor: 0-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Weecoins Kırklarelispor: 0-0 - Son Dakika
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