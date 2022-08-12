Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor - Son Dakika
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Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor

12.08.2022 17:14
Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor

Her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Alexander Sörloth, Leipzig'in Timo Werner'i kadrosuna katmasının ardından takımdan ayrılıyor. Alman ekibi, takımda dördüncü forvet konumuna düşen Norveçli için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Süper Lig devlerinin radarındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth, Leipzig ile yollarını kesin bir şekilde ayırıyor. Son olarak Timo Werner'i kadrosuna katan Leipzig'in pozisyonunda dördüncü alternatif konumuna gelen Sörloth için gelen teklifleri değerlendirecek.

10 MİLYON EURO BONSERVİS TALEP EDİLİYOR

Alman ekibinde istediği performansı sahaya yansıtamayan Sörloth da takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Leipzig yönetimi de Norveçli golcüye kolaylık sağlayacaklarını bildirdi. Bu hamlenin ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Fenerbahçe'nin Sörloth'a 10 milyon Euro gibi bir bonservis teklifi yapması durumunda Norveçli oyuncunun transferi tamamlanacak. Sörloth'un önümüzdeki hafta içinde takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor.

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Alexander Sörloth, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

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