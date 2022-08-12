Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor

Süper Lig devlerinin radarındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth, Leipzig ile yollarını kesin bir şekilde ayırıyor. Son olarak Timo Werner'i kadrosuna katan Leipzig'in pozisyonunda dördüncü alternatif konumuna gelen Sörloth için gelen teklifleri değerlendirecek.

10 MİLYON EURO BONSERVİS TALEP EDİLİYOR

Alman ekibinde istediği performansı sahaya yansıtamayan Sörloth da takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Leipzig yönetimi de Norveçli golcüye kolaylık sağlayacaklarını bildirdi. Bu hamlenin ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Fenerbahçe'nin Sörloth'a 10 milyon Euro gibi bir bonservis teklifi yapması durumunda Norveçli oyuncunun transferi tamamlanacak. Sörloth'un önümüzdeki hafta içinde takımdan kesin olarak ayrılması bekleniyor.