Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti

18.02.2026 22:15  Güncelleme: 22:18
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların 5-2'lik Juventus galibiyeti sonrası 13 yıl önceki günleri anarak karlara yattı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında evinde Juventus'u 5-2 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'nın Ziggo Sport kanalında açıklamalarda bulundu. Sneijder, Juventus ile canlı yayında alay ederken, eski takımı Galatasaray'dan da övgüyle bahsetti.

2013'TEKİ GİBİ KARLARA YATTI

Wesley Sneijder, maçın ardından stüdyoda bir yapay kar birikintisinin üzerine oturarak 2013'te oynanan ve kendisinin golüyle 1-0 Galatasaray'ın kazandığı Juventus maçına göndermede bulundu.

''GÜZEL BİR KARTVİZİT''

Eski takımını ve taraftarları kutlayan Sneijder, ''Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Gala'nın yıllardır Türk liginin lideri olduğunu hep söylemişimdir. Ama şimdi Avrupa'da da bunu başarmalı. Bence bu güzel bir kartvizit.'' sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    ozamanki juventus ile şimdiki bir değil hem büyük konuşmayacaksın büyük kokma yiyeceksin 2 11 Yanıtla
    Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Dedi ki İçimizdeki yabancı 11 0
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    O zaman yarınki Fenerbahçe’nin rakibi formsuz İngiltere liginde. O zaman göreceğim bakayım Fenerbahçe bu maçı da yenecek mi . Galatasaray’ın büyüklüğünü göreceksiniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
