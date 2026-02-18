Wesley Sneijder Juventus\'la fena dalga geçti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında evinde Juventus'u 5-2 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder, ülkesi Hollanda'nın Ziggo Sport kanalında açıklamalarda bulundu. Sneijder, Juventus ile canlı yayında alay ederken, eski takımı Galatasaray'dan da övgüyle bahsetti.

2013'TEKİ GİBİ KARLARA YATTI

Wesley Sneijder, maçın ardından stüdyoda bir yapay kar birikintisinin üzerine oturarak 2013'te oynanan ve kendisinin golüyle 1-0 Galatasaray'ın kazandığı Juventus maçına göndermede bulundu.

''GÜZEL BİR KARTVİZİT''

Eski takımını ve taraftarları kutlayan Sneijder, ''Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Gala'nın yıllardır Türk liginin lideri olduğunu hep söylemişimdir. Ama şimdi Avrupa'da da bunu başarmalı. Bence bu güzel bir kartvizit.'' sözlerini sarf etti.