Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi - Son Dakika
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Spor

Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi

Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan eski Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, kariyerine ve gelecek planlarına dair konuştu. Sarı-kırmızılılardan ayrıldığında çok üzüldüğü belirten Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdiğini söyledi. Yıldız isim, ''10 yıl içinde dünyanın en iyi koçlarından biri olacağım. Bir şeyi istediğim zaman onu yaparım'' dedi.

11.04.2025 18:49
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Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Amazon Prime'a özel açıklamalar yaptı. Kariyer hedeflerinden bahseden Sneijder, Galatasaray günleri dair de samimi itiraflarda bulundu.

"AYRILDIĞIMA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Futbol kariyerinin unutulmaz dönemlerinden biri Galatasaray'da geçen Wesley Sneijder, kulüpte geçirdiği yılları hasretle andı. "Galatasaray, kariyerimdeki en doğru tercihlerden biriydi. Ayrılmak zorunda kaldığımda çok üzüldüm," diyen Sneijder, duygusal bir bağ kurduğunu açıkça ifade etti.

"TÜRKLER HER YERDE"

Galatasaray taraftarının gücünü vurgulayan Sneijder, bir Schalke maçında yaşadığı deneyimi "Maç Almanya'daydı ama kendimizi evimizde gibi hissettik. Türkler her yerde. Galatasaray taraftarları her yerde. Onlar inanılmazlar" sözleriyle anlattı.

Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe ile Galatasaray rekabeti ile ilgili de konuşan Hollandalı, "Galatasaray'da her şeyi kazandım. Fenerbahçe'ye goller attım. Fenerbahçe'ye gol attığınızda orada her şeyi kazanırsınız" dedi.

"EVİME GİTMİŞ GİBİ OLUYORUM"

Hollandalı yıldız, Galatasaray'a olan duygusal bağlılığını "Galatasaray'a her gittiğimde evime gitmiş gibi oluyorum. İtalya'da benim evim. Buraya gelmişim gibi hissediyorum" diyerek özetledi.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAYA KARAR VERDİM"

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yolunda ilerleyen Sneijder, "Teknik direktör olmaya karar verdim. 10 yıl içinde dünyanın en iyi koçlarından biri olacağım. Bir şeyi istediğim zaman onu yaparım" ifadelerini kullandı. Hollandalı eski futbolcu, çalıştırmak istediği takımlar için şunları söyledi;

"Galatasaray, Inter, Ajax. Başlangıç değil ama hedeflerim bu takımlar."

"GALATASARAY YA DA LİVERPOOL'A GİDECEKTİM"

Sarı-kırmızılılara transfer süreci ile ilgili de konuşan Sneijder, "Galatasaray'a transfer sürecimde iki seçeneğim vardı. Ya Galatasaray'a gidecektim ya da Liverpool'a gidecektim. Liverpool o dönem kötüydü. Avrupa Ligi seviyesinde takıma gitmek istememiştim. Her şeyi kazanmak için Galatasaray'a gittim ve her şeyi kazandım" dedi.

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Son Dakika Spor Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi - Son Dakika

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