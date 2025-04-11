Wesley Sneijder, teknik direktör olmaya karar verdi

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Amazon Prime'a özel açıklamalar yaptı. Kariyer hedeflerinden bahseden Sneijder, Galatasaray günleri dair de samimi itiraflarda bulundu.
Futbol kariyerinin unutulmaz dönemlerinden biri Galatasaray'da geçen Wesley Sneijder, kulüpte geçirdiği yılları hasretle andı. "Galatasaray, kariyerimdeki en doğru tercihlerden biriydi. Ayrılmak zorunda kaldığımda çok üzüldüm," diyen Sneijder, duygusal bir bağ kurduğunu açıkça ifade etti.
Galatasaray taraftarının gücünü vurgulayan Sneijder, bir Schalke maçında yaşadığı deneyimi "Maç Almanya'daydı ama kendimizi evimizde gibi hissettik. Türkler her yerde. Galatasaray taraftarları her yerde. Onlar inanılmazlar" sözleriyle anlattı.
Fenerbahçe ile Galatasaray rekabeti ile ilgili de konuşan Hollandalı, "Galatasaray'da her şeyi kazandım. Fenerbahçe'ye goller attım. Fenerbahçe'ye gol attığınızda orada her şeyi kazanırsınız" dedi.
Hollandalı yıldız, Galatasaray'a olan duygusal bağlılığını "Galatasaray'a her gittiğimde evime gitmiş gibi oluyorum. İtalya'da benim evim. Buraya gelmişim gibi hissediyorum" diyerek özetledi.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yolunda ilerleyen Sneijder, "Teknik direktör olmaya karar verdim. 10 yıl içinde dünyanın en iyi koçlarından biri olacağım. Bir şeyi istediğim zaman onu yaparım" ifadelerini kullandı. Hollandalı eski futbolcu, çalıştırmak istediği takımlar için şunları söyledi;
"Galatasaray, Inter, Ajax. Başlangıç değil ama hedeflerim bu takımlar."
Sarı-kırmızılılara transfer süreci ile ilgili de konuşan Sneijder, "Galatasaray'a transfer sürecimde iki seçeneğim vardı. Ya Galatasaray'a gidecektim ya da Liverpool'a gidecektim. Liverpool o dönem kötüydü. Avrupa Ligi seviyesinde takıma gitmek istememiştim. Her şeyi kazanmak için Galatasaray'a gittim ve her şeyi kazandım" dedi.
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