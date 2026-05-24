West Ham United Ligden Düştü

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ve Burnley'den sonra West Ham United da ligden düştü.

İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United konuk ettiği Leeds United'ı 3-0 yenmesine rağmen lige veda etti.

Tottenham konuk ettiği Everton karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Premier Lig'de kalmayı başardı.

Ligden düşen son takım West Ham United 39 puan, Tottenham ise 41 puanla sezonu kapattı.

Son hafta öncesinde Wolverhampton ve Burnley'nin lige veda etmesi kesinleşmişti.