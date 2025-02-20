Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında bomba itiraf - Son Dakika
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Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında bomba itiraf

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Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte FC'ye transfer olan Wilfried Zaha sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu. Kariyerinin gidişatına değinen Zaha, "Türkiye'ye gittim, herkes 'Neden oraya gidiyorsun?' dedi. Ben sadece gitmek istediğimi hissettiğim yere giderim, kendi tarihimi yazarım" dedi.

20.02.2025 18:47  Güncelleme: 19:26
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Kısa bir süre önce Lyon ile kiralık sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Galatasaray'ın MLS ekibi Charlotte FC'ye gönderdiği Wilfried Zaha, Türkiye transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NE KADAR İYİ OLDUĞUMU SAHADA KANITLAYACAĞIM"

Kişisel özelliklerinden bahseden Zaha, "Ben çok konuşan biri değilim, benim olayım örnek olarak liderlik etmeye çalışmak. Ne kadar iyi olduğum ya da ne yapacağım konusunda gevezelik etme, suçlama ve konuşma eğiliminde değilim çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ne kadar iyi olduğumu kanıtlayabilmemin tek yolu sahada olmak" ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Charlotte FC'ye transfer sürecini açıklayan Zaha, "Yatmadan önce YouTube'da Charlotte maçlarını izliyordum. Takımın nasıl olduğunu, pozitif yönlerini ve bunun gibi şeyleri görüyordum. İlk yaptığım buydu ve sonra konuşmalar yapmak bana mantıklı geldi" sözlerini sarf etti.

"HERKES 'NEDEN TÜRKİYE'YE GİDİYORSUN?' DEDİ"

Kariyer tercihleri hakkında konuşan Zaha, "Kariyerimin gidişatına ve gittiğim yerlere bakacak olursak; Türkiye'ye gittim, herkes 'Neden oraya gidiyorsun?' dedi. Ben sadece gitmek istediğimi hissettiğim yere giderim, kendi tarihimi yazarım. Benim zihniyetim bu; asla kimseyi takip etmem" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY RAKAMLARI

2023 yazında İngiliz ekibi Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıktı ve 10 gol 5 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezonun ilk yarısını ise Lyon'da kiralık geçirmişti.

Wilfried Zaha\'dan Galatasaray\'a transferi hakkında bomba itiraf

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Son Dakika Spor Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a transferi hakkında bomba itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Göztepeli:
    ingiltereden ayrılma nedenin temponun düşmesi. gsye gitme nedenin ise para, lafı evirip çevirip kendilerini övüyolar bi de 47 5 Yanıtla
  • AlexArda:
    nasıl caktık ama bunu 6sye zahaaahahahahhahaha 9 25 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    emeklerin için teşekkürlar zaha yolun açık olsun 14 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aslanım Benim 9 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Göztepeli. Son durumu ne olursa olsun crystal palas'ın en değerli futbolcusuydu ve yeni kontrat önerildi. Zaha kariyerinin son dönemecine girerken yeni bir meydan okumayı seçti. Şampiyonlar liginde oynama hayalini gerçekleştirmek için Galatasaraya geldi. Ayrıca lig şampiyonluğunu tattı. Ne yazık okan hocanın bitirdiği futbolculardan oldu. Crystal palas'ta iken oyundan alınmazdı bile. Okan kulübeye hapsetti. 14 0 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Zahahahahahhha 0 4 Yanıtla
  • Nafi aydoğan:
    zaten İngiltere'de 30 zu geçince olay bitiyor oynayamıyorlar agır geliyor o yüzden buralara geliyorsunuz 3 0 Yanıtla
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