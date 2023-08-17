Wilfried Zaha, Fildişi Sahili'nde 4. Lig kulübü satın aldı - Son Dakika

Wilfried Zaha, Fildişi Sahili'nde 4. Lig kulübü satın aldı

Son Güncelleme: 17.08.2023 18:35

Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha, ülkesi Fildişi Sahili'nde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D'Abengourou'yu satın alarak genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha, ülkesi Fildişi Sahili'nde 4. Lig'de faaliyetini sürdüren bir kulüp satın aldı.

KULÜP ALARAK ORADAKİ GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTİYOR

The Sun'da yer alan habere göre, Fildişi Sahilli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı. Zaha, ülkesinde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D'Abengourou'yu satın alarak oradaki genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.

KARDEŞİ KULÜP SATIN AL DEDİ

30 yaşındaki yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, futbol satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar" açıklmasını yapmıştı.

Fildişi Sahili, Wilfried Zaha, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wilfried Zaha, Fildişi Sahili'nde 4. Lig kulübü satın aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:34 Wilfried Zaha, Fildişi Sahili'nde 4. Lig kulübü satın aldı
18:30 Yok artık Zaha! 4. Lig'den takım satın aldı
17:38 Sevgilisi tarafından kabloyla boğularak öldürülen genç kızın son anlarında dudağından iki kelime dökülmüş
17:05 Fenerbahçe, Batshuayi için 10 milyon euro teklifi reddetti
16:57 Premier Lig'den gelen çılgın teklifi reddettiler! Batshuayi, takımdan ayrılmıyor
16:56 Edirne'de yalnız yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu
16:38 Haberler.com, Altın Medya Ödülleri'nde ödüle layık görüldü
16:33 Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a bir ödül daha
16:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına düzenleme için talimatı verdi
16:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Emekli maaşlarına düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2023 18:43:16. #1.13#
SON DAKİKA: Wilfried Zaha, Fildişi Sahili'nde 4. Lig kulübü satın aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement