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Wilfried Zaha, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 7'ye çıkardı - Son Dakika
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Wilfried Zaha, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 7'ye çıkardı

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti. Zaha, bu gollerin 6'sını ligde, 1'ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, maça 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

Wilfried Zaha, Konyaspor maçında attığı golle gol sayısını 7\'ye çıkardı
07.01.2024 - 21:07,
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın 90. dakikasında Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha attığı golle takımının 2. golünü kaydetti.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. gol sevincini yaşadı. Zaha bu gollerin 6'sını ligde, 1'ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında attı.

Müsabakaya 11'de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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