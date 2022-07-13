Willian Arao, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Willian Arao, İstanbul'a geldi

13.07.2022 23:06
Willian Arao, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transferler devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'yu İstanbul'a getirdi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, THY'na ait uçakla Brezilya'dan Münih aktarmalı olarak 22.20'de İstanbul Havalimanı'na geldi.

Arao'yu havalimanında Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı. Arao, havalimanında taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmezken, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, 'Hello Fenerbahçe' dedi. Brezilyalı oyuncu, daha sonra kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı.Willian Arao, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Willian Arao, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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