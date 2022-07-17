Willian Arao: "Şampiyon olmak istiyoruz" - Son Dakika
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Willian Arao: "Şampiyon olmak istiyoruz"

17.07.2022 12:32

- Willian Arao: "Şampiyon olmak istiyoruz" Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao: "Her pozisyonda forma giyebilirim" Fenerbahçe'nin Flamengo'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Wilian Arao, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- Willian Arao: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao:

"Her pozisyonda forma giyebilirim"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Flamengo'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Wilian Arao, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen Arao, sahada her pozisyonda forma giyebileceğini de sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'nin Flamengo'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Wilian Arao, bugün yapılan antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sarı-lacivertli kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu, "Burada olmak benim için büyük bir onur. Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi diyebilirim Çok istekliyim. Futbolumu, hırsımı ve mentalitemi göstermek için. Elimden gelen her şeyi yapacağım maçları kazanıp şampiyon olmak için" ifadelerini kullandı.

"Derbileri kazanıp şampiyon olmak istiyoruz"

Jorge Jesus'un, Fenerbahçe'nin hedeflerinden bahsettiğini ifade eden Arao, "Hocamız benden ne beklediğini bana söyledi. Bunları en iyi şekilde göstermeyi istiyorum. Takımımız Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan takımı. Uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Baskı altında oynamaya alışığım. Elimden gelenin en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyorum. Gelmeden önce Alex ile konuştum, o burada bir örnek. Elimizden gelenin en iyisini yapıp derbileri ve maçları kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Teknik direktörümüzü iyi tanıyorum ve oyunculardan ne beklediğini biliyorum. Yüksek yoğunlukta antrenmanlar geçiriyoruz. Hazırlıklarımız güzel geçiyor. Takımın durumunu iyi buldum en iyi seviyemize ne zaman ulaşırız bilmiyorum ama şu an iyi durumdayız. Çok heyecanlı ve mutluyum. İyi karşılandım. Ev bakıyorum, önümüzdekilerini günlerde ailem gelecek o zaman daha mutlu olacağım. Fenerbahçe'nin tesisleri harika. Çalışabilmek için tüm şartlara sahibiz" açıklamasını yaptı.

"Her pozisyonda forma giyebilirim"

Ön liberoda forma giymesine karşın savunmada da oynayabildiğini ifade eden Arao, "Hocamızın şans vermesi durumunda her pozisyonda forma giyebilirim" dedi. Oyunu kontrol etmek için elinden geleni yapan ve yüksek pas yüzdesine çıkmaya çalışan bir isim olduğunu söyleyen Willian Arao, "Sahada kendimi göstermeyi tercih ederim. En iyimi her zaman vermeye çalışırım. Telaffuz konusunda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Türkçe kelimeler öğrenmeye başladım. Buraya gelen bir başka Brezilyalı olmak benim için onur. Umarım şampiyonluk kazanarak kulübün tarihine geçerim. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Bana yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyorum. 5 numaranın özel bir anlamı yok. Brezilya'da ön liberolar bu numarayı giyiyor" dedi. Arao son olarak aynı bölgede forma giydiği Luiz Gustavo'yla ilgili soruyu da yanıtlayarak "Kendisi de benim gibi pas konusunda iyi bir orta saha oyuncusu. Markajda agresif ama ben bu konuda konuşma konusunda zorluk yaşıyorum. Kendi futbolumu göstermek istiyorum. Saha dışında bana çok yardımcı oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Willian Arao: 'Şampiyon olmak istiyoruz' - Son Dakika

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