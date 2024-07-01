Wimbledon'da Sinner ve Alcaraz ikinci tura yükseldi - Son Dakika
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Wimbledon'da Sinner ve Alcaraz ikinci tura yükseldi

Wimbledon'da düzenlenen tek erkeklerin üçüncü grand slam tenis turnuvasında Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz ikinci tura çıktı. Sinner, Jannick Hanfmann'ı 3-1 mağlup ederken, Alcaraz ise Mark Lajal'ı 3-0 yenerek tur atladı. Tek kadınlarda ise Coco Gauff ve Jasmine Paolini ikinci tura yükseldi.

01.07.2024 23:43
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, ikinci tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında ana tablo maçları başladı.

İtalyan tenisçi Sinner, ilk turda Alman Jannick Hanfmann ile karşı karşıya geldi. Sinner, 2 saat 58 dakika süren müsabakayı 6-3, 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Turnuvanın tek erkeklerdeki son şampiyonu İspanyol raket Carlos Alcaraz, Mark Lajal'a (Estonya) 3-0 üstünlük kurarak ikinci tura kaldı.

Wimbledon'da geçen sezon yarı final oynayan dünya 5 numarası Daniil Medvedev (Rusya), ABD'li Aleksandar Kovacevic'i 3-0 yenerek tur atladı.

Dünya sıralamasında 8. basamakta bulunan Norveçli tenisçi Casper Ruud ise Alex Bolt'u (Avustralya) 3-0 geçerek ikinci tura yükseldi.

Tek kadınlarda Gauff ve Paolini ikinci turda

Wimbledon'da tek kadınların şampiyonluk adayları arasında gösterilen Coco Gauff ve Jasmine Paolini tur atladı.

Dünya sıralamasında 2 numarada yer alan ABD'li Coco Gauff, vatandaşı Caroline Dolehide'a 6-1 ve 6-2'lik setler sonucunda üstünlük kurarak adını ikinci tura yazdırdı.

İtalyan tenisçi Jasmine Paolini ise İspanyol rakibi Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Wimbledon'a yarın oynanacak ilk tur müsabakalarıyla devam edilecek. Erkeklerde favorilerden Novak Djokovic ile Alexander Zverev, kadınlarda ise son şampiyon Marketa Vondrousova ve dünya 1 numarası Iga Swiatek korta çıkacak.

Kaynak: AA

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