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Wolverhampton, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Wolverhampton, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Chelsea'yi 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Ev sahibi ekibin gollerini Mario Lemina ve Matt Doherty atarken, Chelsea'nin tek golünü Christopher Nkunku kaydetti. Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Wolverhampton, Chelsea\'yi 2-1 mağlup etti
24.12.2023 - 18:21,
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İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Wolverhampton, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Chelsea, 18. hafta mücadelesinde Wolverhampton'a konuk oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3. dakikada Matt Doherty atarken, başkent temsilcisinin tek golünü 90+6. dakikada Christopher Nkunku kaydetti.

Nkunku, Chelsea formasıyla çıktığı ilk Premier Lig maçında rakip fileleri havalandırdı.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda üst üste 4, toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı.

Kaynak: AA
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