Wushu Genç Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Madalya Peşinde - Son Dakika
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Spor

Wushu Genç Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Wushu Genç Milli Takımı Dünya Şampiyonası\'nda Madalya Peşinde

Wushu Genç Milli Takımı, Brunei'de madalya hedefiyle şampiyonaya katılacak ve güçlü bir kamp dönemi geçirdi.

22.09.2024 11:48
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Wushu Genç Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na tüm sıkletlerde madalya hedefiyle katılıyor.

Wushu Milli Takımı, Brunei'de 22-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yaptıkları kampı tamamladı.

Organizasyonun düzenleneceği ülkeye giden milli takım kafilesinde antrenörler Emrah Şahanoğlu ve Eren Koç ile 48 kiloda Yiğit Şişman, 52 kiloda Mustafa Kemal Meke, 56 kiloda Furkan Cebeci, 60 kiloda Burak Tez ve Rabia Karadaş yer alıyor.

Şampiyonada 45 kiloda Muhammed Efe İhtiyar ve 52 kiloda Samet Caf ise yıldızlar kategorisinde ringe çıkacak.

İlk maçına 25 Eylül'de çıkacak olan milli takım, organizasyondan tüm sıkletlerde madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Milli takım antrenörü Şahanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'daki kampın yaklaşık 2 ay sürdüğünü söyledi.

Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Şahanoğlu, şunları kaydetti:

"Kampla sporcularımızın performansını artırdık. Uzun süren bir kamp dönemi geçirdik. Takımımızda Avrupa ve Balkan şampiyonlukları bulunan sporcularımız var. Kampımıza büyükler kategorisinden tecrübeli sporcularımız da eşlik etti. Tecrübelerini gençlerimize aktardı. Güzel bir kampı geride bıraktık."

Organizasyonda bayraklarını zirveye taşımayı ve İstiklal Marşı'nı okutmayı amaçladıklarına işaret eden Şahanoğlu, "Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Tüm sıkletlerde madalya hedefliyoruz. Şampiyonluklarla dönmek istiyoruz. Takımımız bunu yapabilecek güçte." ifadelerini kullandı.

Kampta kendilerine her türlü imkanın sağlandığının altını çizen Şahanoğlu, "Bu konuda memnuniyet söz konusu. Bu imkanları bize sunan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekilimiz Abdurrahman Akyüz hocamıza ve Kastamonu Gençlik Spor Müdürü Reşat Asrak'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Madalya kazanmadan ülkeme dönmek istemiyorum"

Milli sporcu Mustafa Kemal Meke ise 4 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa şampiyonluğu bulunduğuna dikkati çekerek, "Yoğun bir çalışma temposu geçirdik. Brunei'ye şampiyon olmak için gidiyoruz. Takım halinde çok iyiyiz. Madalya kazanmadan ülkeme dönmek istemiyorum. Çok çalıştık, çok emek verdik. İnşallah tüm takım arkadaşlarımla madalya kazanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Wushu Genç Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda Madalya Peşinde - Son Dakika

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