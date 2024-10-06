Wushu Kung Fu Federasyonu\'nda Akyüz Dönemi

Spor

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa Abdurrahman Akyüz seçildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 5. Seçimli Olağan Genel Kurul ve 6. Olağan Mali Genel Kurulu, Mamak'ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, seçime tek aday olarak girdi. Divan başkanlığını Rıdvan Duran'ın yaptığı genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporları, denetim ve mali raporları okunarak ibra edildi.

Genel kurulda 193 delegenin 145'i oy kullandı, geçerli 144 oy alan Akyüz, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanlığına seçildi, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Başkan Akyüz, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına ve bütün delegelere teşekkür ederek, "Başkanımız Mehmet Zeki Akıncı artık bizim ömür boyu onursal başkanımız olacak. Yeni hedeflerimiz var, 'yükseğe bu bayrak daha yükseğe dikilsin' diye bir yazı vardı, makamda mevkide gözümüz yok, bunun meraklısı değiliz. Başkan adaylık cezamız da bitti. Eğer Mehmet abi isteseydi, onu başkan olarak tutardık ama kendisi istemediği için onursal başkan ilan ettik. Her zaman imanın, İslamin, hakkın hakikatin mücadelesini vermek önceliğimiz oldu." diye konuştu.

Federasyon başkanlığının insanlara hizmet için bir vasıta olduğunu vurgulayan Akyüz, şöyle konuştu:

"14 yıl önce federasyon başkanı oldum 2 yıl devam etti, 12 yıldır da başkan değildim. Bu işin hizmetçisi oldum, çok büyük başarılara imza attık. Başarı dedik, 7-8 bin lisanslı sporcu vardı başladığımızda ve uluslararası bir başarı da yoktu. Biz geldikten sonra dünya şampiyonluklarını almaya başladık. Birçok kategoride dünyanın en iyisi ve Avrupa'nın en güçlüsü olduk. 'Önce ahlak ve maneviyat' dedik, örnek olduk, olmaya da devam edeceğiz. 2006'dan bu yana 30 dünya şampiyonluğunu bu kısa zamana sığdırdık, bütün bunlar çok çalışmanın bir sonucu ve Allah'ın lütfuyla ve yardımıyla oldu."

Abdurrahman Akyüz'ün başkanlığındaki yönetim kurulunda Muhammet Çapoğlu, Rıdvan Duran, Mücahit Demirtaş, Ebubekir Şahin, Bayram Altaş, Hasan Mehmet Kuyumcu, Faruk Hatipoğlu, Hüseyin Dündar, Mustafa Bedirhan Çapoğlu ve Bilal Şenay yer aldı.