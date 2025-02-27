Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük rüzgarı esti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük rüzgarı esti

Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası\'nda Karabük rüzgarı esti

Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ten katılan sporcular derecelerle döndü.

27.02.2025 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük'ten katılan sporcular derecelerle döndü.

Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Yalova'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'na Karabük'ten çok sayıda sporcu katıldı. Şampiyonada yıldız kadınlar kategorisi 48 kilogramda Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerinden Irmak Taşbaş, minikler kategorisi 20 kilogramda Şehit Nurettin Seki İlkokulu anasınıfı öğrencisi Derin Taşbaş, minik erkekler kategorisinde Şehit Metin Arslan İlkokulu öğrencisi Mesut Kıvanç Deretarla, Safranbolu Mustafa Antepoğlu İlkokulu öğrencisi Selim Aydın Türkiye birinciliği elde ederken yıldız erkekler kategorisi 90 kilogramda Yağız Mustafa Daşan ile minik erkekler kategorisinde Safranbolu Harmanlar Şehit Halil Gözlemeci Ortaokulu öğrencisi Eymen Karakuş ise üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, elde edilen başarılardan dolayı sporcuları ve hocalarını tebrik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Yalova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük rüzgarı esti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Öcalan’ın çağrısı videolu mu olacak DEM Parti’den en net açıklama Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? DEM Parti'den en net açıklama
15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:50 DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı DEM heyetinin yapacağı açıklama öncesi 3 ilde hazırlıklar başladı
13:58 Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:17:04. #1.12#
SON DAKİKA: Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda Karabük rüzgarı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.