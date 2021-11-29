Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası başladı

Bugün modern, yeni geleneksel ve geleneksel zorunlu stillerde yarışan sporcular, yarın silahlı formlarda becerilerini sergileyecek.

Salona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES koduyla alınan sporcular, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve 40 yaş üstü kategorilerinde mücadele ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Wushu Tai Chi Türkiye Şampiyonası, Sakarya 'da başladı.

Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu

İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde